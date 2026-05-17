Honor para Juan Ibarra Garcés en este 17 de Mayo

En solemne ceremonia, el campesino Juan Ibarra Garcés, del municipio de Bartolomé Masó, en la provincia de Granma, recibió la Orden 17 de Mayo, impuesta en su pecho por el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en ocasión de celebrarse el aniversario 65 de la fundación de la ANAP.

Otorgada por el Consejo de Estado, a propuesta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, la alta distinción lleva su nombre por el Día del Campesino Cubano, que conmemora el asesinato del dirigente agricultor Niceto Pérez, acaecido en 1946.

La condecoración reconoce el mérito agrícola de un guajiro carismático de la Sierra Maestra, fundador del movimiento cooperativo y campesino en las montañas de la zona del Cacao.

Hombre con una trayectoria destacada no solo como agricultor, sino también un servidor público, desde la responsabilidad de delegado de circunscripción del Poder Popular por más de 30 años.

Excelente productor de café, plátano, malanga y frijoles, entre otros cultivos ostenta hoy este reconocimiento para orgullo de quienes lo conocen y llaman El Feito.

“”Es un extraordinario campesino (…), fue merecidamente condecorado”, dijo en sus redes sociales Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Comité provincial del Partido.

La dirigente partidista destacó los “30 años de labor intensa en la producción de alimentos” de Ibarra Garcés y ponderó su nobleza incalculable, ejemplo, entrega, constancia y amor por la tierra.

“Para los granmenses ha sido motivo de orgullo que Juan haya estado dentro de los reconocidos”, dijo Ortiz Barceló.

Radio Bayamo