Algunas sorpresas en el inicio del Capablanca in Memóriam

Entre inesperadas tablas y victorias de algunos favoritos arrancó sus motores el Torneo Internacional de Ajedrez Capablanca in Memóriam, que hoy volverá a colmar los salones del Hotel Internacional, en esta capital.

Divisiones de honores poco esperadas para una primera ronda como la de Jorge Roberto Elías y Felipe Herrera, ambos anfitriones, o la vivida entre los también de casa Luis Lázaro Agüero y Pedro Morales fueron parte de las emociones en una jornada inicial en la que integrantes del equipo olímpico salieron airosos.

En otro duelo de cubanos Dylan Berdayes derrotó a Brayan Torres y el actual monarca nacional Lelys Martínez doblegó a Dariel Morales para emitir las primeras señales de sus metas en esta justa: hacerse del cetro.

Finalmente el certamen quedó animado por 122 jugadores de nueve naciones y en la primera de las nueve rondas previstas se acuñaron 44 éxitos.

En el todavía muy incipiente ordenamiento amaneció como líder este martes la colombiana Valentina Argote, triunfadora sobre el cubano Leduard González y rival este martes del mexicano Julio César Díaz.

De las integrantes del equipo olímpico femenino solo Roxángel Obregón abrió con éxito su paso, en tanto con tablas debutaron Yaniela Forgas, Yerisbel Miranda y Maritza Arribas, y con derrota lo hizo Ineymig Hernández.

Las tensiones recién se desataron en los salones del céntrico hotel cubano, queda mucho por recorrer e historias por construir como parte de un evento que volverá a ser fuente de desarrollo para trebejistas de Cuba y América.

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