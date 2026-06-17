Argentina vence a Argelia con hat trick histórico de Lionel Messi

La selección argentina de fútbol debutó con éxito en el Mundial 2026 al derrotar por 3-0 a su par de Argelia en el Kansas City Stadium. El conjunto dirigido por Lionel Scaloni sumó sus primeros tres puntos en el Grupo J, impulsado por una sólida actuación colectiva y el protagonismo de su capitán, Lionel Messi, quien anotó los tres goles del encuentro.

Desde el pitazo inicial, el vigente campeón del mundo impuso condiciones en el mediocampo gracias a la circulación fluida del balón controlada por Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. La resistencia del equipo norteafricano se rompió en el minuto 16, cuando Messi abrió el marcador con un remate certero que fue validado tras la revisión del VAR.

Argelia intentó responder mediante contragolpes rápidos y ordenados, replegándose en un bloque defensivo compacto. Sin embargo, la zaga sudamericana neutralizó con solvencia los avances de los delanteros argelinos, manteniendo el control del ritmo de juego durante la primera mitad.

El show de Messi en el complemento

En el segundo tiempo, la tónica del partido se mantuvo a favor de la Albiceleste. Al minuto 59, el capitán argentino aprovechó un rebote corto del guardameta Luca Zidane tras un potente disparo de Mac Allister para firmar el 2-0 de pierna derecha.

El triunfo se consolidó en el minuto 75. Tras una asistencia precisa de Nicolás González, Messi definió cruzado de zurda contra el poste para sellar su triplete y desatar la celebración de la fanaticada latinoamericana en las tribunas.

Con este resultado, Argentina lidera el Grupo J y ratifica el gran nivel del balompié de nuestra región en el inicio de la cita mundialista.

Messi histórico

El astro de la selección de Argentina debutó en el torneo de Estados Unidos ante más de 80.000 espectadores, resaltando la fortaleza colectiva de su equipo y el histórico apoyo de la afición albiceleste.

El capitán de la selección de Argentina, Lionel Messi, celebró hoy el triunfo albiceleste en el inicio del Mundial 2026, tras superar un disputado encuentro en territorio estadounidense.

El atacante suramericano, quien disputa su sexto mundial de fútbol, reconoció las dificultades iniciales del encuentro frente a un rival exigente. Sin embargo, el combinado celeste y blanco logró marcar la diferencia táctica y física durante el segundo tiempo para asegurar los primeros tres puntos del certamen.

El referente del fútbol mundial manifestó su alegría por compartir este momento con su familia y sus compañeros de equipo. El jugador calificó al vestuario como un grupo unido y fuerte, condiciones indispensables para afrontar la presión de la cita deportiva internacional.

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