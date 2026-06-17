Exhortan a los jóvenes a involucrarse en la producción de alimentos y solución de los problemas del barrio

Propiciar que cada barrio sea el protagonista en la búsqueda de soluciones a los problemas que atentan contra su buen desarrollo, es parte del accionar de la juventud como fuerza de choque de la Revolución, aseveró este martes Yoandris Ramos Guitierrez, miembro del Comité provincial Partido y su primer secretario en esta costera demarcación granmense.

Al usar de la palabra en el Primer Taller de la Red Juvenil Comunitaria, del sector agropecuario en este municipio, con el objetivo de asesorar sobre la Ley SAM (Ley 67), Ramos Gutierrez que en la propia comunidad, con el esfuerzo de todos, está el resolver los problemas que les afecta, y la producción de alimentos se muestra como tarea de primer orden.

Explicó que, pese a las adversidades actuales impuestas por el injusto bloqueo norteamericano contra la Isla, se puede avanzar y la Red juvenil comunitaria, junto a todos los factores del barrio, es un eslabón fundamental para concretar objetivos que fortalezcan los principios y conquistas de la Revolución.

Dijo que es allí, donde se vive, donde se conocen los problemas de cerca y todos pueden lograr soluciones sin esperar la intervención de otros, ya sea en la limpieza pública, lucha contra las ilegalidades, el delito y todo lo que atente contra la tranquilidad ciudadana.

El máximo dirigente partidista en Campechuela recalcó que estos son tiempos de sumar a todos, de resiliencia solidaria y movimientos participativos, de unidad proletaria en un año con grandes motivaciones como el Centenario de Fidel y los 50 años de creados los órganos del Poder Popular.

En este. Primer taller de la Red juvenil comunitaria, sector agropecuario, participaron jóvenes de comunidades campechuelenses, altamente potenciales para la producción de alimentos, junto a factores de la comunidad implicados en tan necesaria tarea.

El taller propicio intercambios sobre temas de la Soberanía alimentaria, potencialidades de las comunidades para producir alimentos, cultura ambiental y agroecológica, diagnósticos de los barrios estudio de suelos, garantía de calidad y la inocuidad de los comestibles.

Campechuela se mantiene a la vanguardia provincial en el movimiento de Redes juveniles comunitarias, proyecto que auspicia la UJC y tiene resultados ya en asentamientos rurales del Plan Turquino como Miguel Sánchez, Altos de Jo, Cienaguilla y el poblado de San Ramón.

El jueves próximo quedarán constituidas las Rjc de los Consejos Populares Campechuela I y II, en la cabecera municipal de esta localidad costera en el Sur de Granma.

La Demajagua