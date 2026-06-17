Reafirman Cambodia y Bahamas solidaridad con Cuba

La solidaridad con el pueblo cubano y la voluntad de fortalecer relaciones fue expresada por altos dignatarios de Cambodia y Bahamas, en sendas reuniones en que recibieron a los embajadores de la nación antillana, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

Say Samal, vice primer ministro de Cambodia, recibió en Phnom Penh a la embajadora Milena Caridad Zaldívar Piedra, donde ratificó el compromiso de su país de estrechar los vínculos bilaterales.

Durante el encuentro, Samal destacó la contribución de la Isla al desarrollo económico y social de ese Reino y recordó más de seis décadas de vínculos diplomáticos sustentados en la cooperación en sectores como educación, salud, agricultura y deportes.

El dirigente camboyano reiteró el respaldo de su nación al pueblo cubano y subrayó la tradicional postura de Cambodia en apoyo a la demanda internacional por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos.

Zaldívar Piedra ponderó los estrechos lazos de amistad y solidaridad que unen a ambos países y agradeció la voluntad del gobierno camboyano de ampliar la cooperación bilateral.

Paralelamente, el primer ministro de la Mancomunidad de Las Bahamas, Philip Davis, recibió en visita de cortesía al embajador de Cuba, Juan Carlos Marcof Sánchez, quien resaltó los históricos vínculos de respeto mutuo y cooperación entre ambas naciones.

Marcof agradeció el apoyo del gobierno bahamés en la defensa de Cuba frente al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y reafirmó la voluntad de continuar fortaleciendo los nexos bilaterales.

Davis reiteró la posición histórica de su país contra el bloqueo y valoró positivamente el estado de las relaciones, que han permitido desarrollar acciones de colaboración en diversos sectores.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.