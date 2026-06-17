Cubanos residentes en el exterior podrán participar en economía nacional

Los ciudadanos cubanos con condición migratoria de Residente en el Exterior o Emigrado podrán solicitar la categoría de Inversores y de Negocios de estar interesados en la participación económica -comercial en la economía nacional, ratificó Ana Teresita González Fraga, directora general de la Dirección de Asuntos Consulares y Atención a Cubanos Residentes en el Exterior (DACCRE) del Ministerio de Relaciones Exteriores.

La funcionaria precisó a través de su perfil en la red social Facebook que la solicitud puede realizarse en las representaciones diplomáticas y consulares de Cuba en el exterior, o en las oficinas de Trámites del Ministerio del Interior cuando los interesados se encuentren en el territorio nacional.

Entre los requisitos figuran la presentación de una solicitud escrita y el aval de un órgano, organismo de la Administración Central del Estado o entidad cubana con la cual sostengan vínculos comerciales o de negocios.

González Fraga explicó que los consulados disponen de tres días hábiles para remitir las solicitudes completas a la Autoridad Migratoria, la cual resuelve en un plazo de 30 días hábiles y notifica al interesado en un término de siete días hábiles posteriores a la emisión de la resolución.

Los ciudadanos que obtengan esta condición migratoria se equiparan, en el ejercicio de sus derechos, a los residentes en el territorio nacional mientras permanezcan en Cuba.

El Decreto-Ley 117/2026 establece la posibilidad de solicitar la condición migratoria de Inversores y de Negocios, lo que abre nuevas oportunidades de participación de los cubanos residentes en el exterior en la economía nacional.

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