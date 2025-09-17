Artistas del País Vasco ofrecen conciertos solidarios en Cuba

El cantante vasco Suaia se presentará hoy en La Pérgola, del céntrico Pabellón Cuba, como parte de una gira de conciertos gratuitos por otros escenarios de esta capital, Santa Clara, Sagua la Grande, Trinidad y Cienfuegos.

Acompañado por Xixo Yantani (The Cherry Boppers, The Pushermen) en la percusión y el DJ Kimosoundz, Gorka Suaia mañana se presentará en el espacio La bombilla verde, también en La Habana

Su gira solidaria «Cuba Tour» cuenta con la colaboración del Instituto Cubano de la Música y de la asociación Euskadi-Cuba, en representación de la cual entregó una donación de material sanitario al Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

Las presentaciones de la formación del País Vasco en Cuba, hasta el 25 de septiembre, serán descargas explosivas llenas de mestizaje sonoro, anunció el medio español Cubainformación.

El cantante y productor musical vasco Suaia estrenó recientemente el sencillo Birjaio (Renacido, en euskera), dónde mezcla los ritmos del reggae y la cumbia con un mensaje de transformación y conexión interior.

El tema, grabado, mezclado y masterizado en el estudio Euridia, de la ciudad de Bilbao, invita a renacer realizando un viaje en busca de conectar con tu propia esencia, y salió acompañado de un video creado por Askapen Sound, alias con el que el artista firma también el apartado de la producción musical.

Nacido en la ciudad de Vitoria-Gasteiz y radicado actualmente en Bilbao, Gorka Suaia cuenta con una larga trayectoria dentro de la escena hip-hop y reggae vasca.

El cantautor formó parte de proyectos como Kodigo Norte, Esne Beltza, Herrima o Suaia eta Ama Rebel, con numerosos discos producidos; este año colaboró en el fonograma En la linea del frente, tributo al cantante, instrumentista, productor y director de cine español Fermin Muguruza.

El estilo de Suaia, como se le conoce en el mundo artístico, abarca desde el raggamuffin hasta el drum&bass, pasando por ritmos como el dancehall, la cumbia y el hip hop.

Suaia ha consolidado una voz propia en la esceena alternativa gracias a su canto comprometido y consciente y su llamado al despertar colectivo, destacó la nota de Cubainformación.

