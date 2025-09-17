Maldivas y Pakistán se unen a apoyo mundial de flotilla rumbo a Gaza

Maldivas y Pakistán exigieron, de conjunto con otros países, a abstenerse a cualquier acto ilícito o violento contra la Flotilla Global Sumud que lleva ayuda humanitaria a Gaza en medio de amenazas y ataques de Israel.

Esos países del sur de Asia y Bangladesh ratificaron su respaldo a la misión civil internacional en solidaridad con los palestinos en una declaración firmada también por las cancillerías de Brasil, Colombia, México, Sudáfrica, Indonesia, Irlanda, Malasia y Qatar, de acuerdo con el Ministerio de Asuntos Exteriores maldivo.

En el comunicado, rubricado, además, por Libia, Omán, Eslovenia, España y Turquía, se expresa la preocupación por la seguridad de la Flotilla Global Sumud, una iniciativa de la sociedad civil en la que participan ciudadanos de varios países.

Los firmantes convocaron también a respetar el derecho internacional y el derecho internacional humanitario.

Recordaron que cualquier violación del derecho internacional y de los derechos humanos de los participantes en la Flotilla, como ataques contra sus barcos en aguas internacionales o casos de detenciones ilegales, dará lugar a la rendición de cuentas.

La Flotilla Global Sumud informó sobre su objetivo de entregar ayuda humanitaria en la Franja de Gaza y concienciar sobre las urgentes necesidades del pueblo palestino y la necesidad de detener la agresión en Gaza, significa el comunicado.

Asimismo, en el comunicado se destaca que la paz y la entrega de ayuda humanitaria, junto con el respeto del derecho internacional, incluido el derecho humanitario, son objetivos compartidos por esos gobiernos.

La flotilla, que comenzó su travesía el pasado 31 de agosto en Barcelona, enfrenta riesgos significativos, como los ataques con drones mientras se encontraba en Túnez, y amenazas de funcionarios israelíes, a pesar de lo cual expresan su decisión de seguir adelante.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959