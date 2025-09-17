Cuba ante Estados Unidos hoy en mundial de voleibol (m) 

Los discípulos de Jesús Cruz buscarán una importante victoria contra los estadounidenses en el cierre de la fase de grupos, ya que hasta el momento acumulan un triunfo y un revés.
Según el sitio de la Federación Internacional www.fivb.com, los cubanos debutaron con revés ante Portugal, con pizarra de 1-3 ( 25-20, 22-25, 19-25 y 19-25), y después derrotaron 3-0 (25-22, 25-21 y 25-20) a los colombianos.
Ante los cafeteros, los pupilos de Cruz dominaron el ataque, con 43 puntos por 31, el bloqueo (7-6) y entregaron un tanto más por errores propios (23-22), mientras que igualaron en el servicio (3-3).
Individualmente sobresalieron por la mayor de las Antillas, Osniel Mergarejo, quien acumuló 13 puntos, 11 en el ataque, uno en el bloqueo y uno en el servicio, seguido por José Massó (12/9-2-1) y Marlón Yant (11/10-1-0), en tanto que por los colombianos resaltó Miguel Ángel Amaranto (18/16-1-1), máximo anotador del encuentro.
Por Cuba también sobresalieron, pero sin dobles dígitos, Javier Concepción (7/5-2-0) y Roberlandy Simón (7/5-1-1).
Hoy la selección cubana reaparecerá en la cancha luego de dos días de descanso.
En el grupo A parecen Filipina, Irán, Egipto y Túnez, en el B, Polonia, Países Bajos, Qatar y Rumania, en el C, Francia, Argentina, Finlandia y Corea del Sur, en el E, Eslovenia, Alemania, Bulgaria y Chile, en el F, Italia, Reino Unido, Bélgica y Argelia, en el G, Japón, Canadá Turquía y Libia, y en el H, Brasil, Serbia, República Checa y China.