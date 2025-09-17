Cuba ante México hoy en Final Six (f) de Voleibol

La selección femenina de voleibol de Cuba enfrentará hoy al anfitrión, México, en la continuación del torneo de Norte, Centroamérica y el Caribe (Norceca) Final Six, con sede en Guadalajara, Jalisco, México.

Foto: Tomada de FIVB

Carlos González Rego

Según el sitio www.norceca.net, las discípulas del nuevo entrenador de la mayor de las Antillas, el brasileño Lizomar De Moura, buscarán su primer éxito en el certamen, luego de perder en tres y cinco sets ante las segundas selecciones de República Dominicana (16-25, 23-25 y 21-25) y Estados Unidos (20-25, 25-16, 18-25, 25-22 y 10-15), en ese orden.

Las estadísticas oficiales colectivas reflejan que las cubanas estuvieron mejor en el ataque, 57 puntos por 49, y el servicio (7-3) contra las estadounidenses, mientras que sus rivales de turno lo hicieron en el bloqueo (14-12) y entregaron dos tantos menos por errores propios (33-35).

Individualmente sobresalió la norteña Madison Kubik, máxima anotadora del encuentro con 20 puntos, 17:en el ataque, dos en el bloqueo y uno en el servicio, al igual que su compañera de equipo, Skylar Fields (20/15-3-2).

Por Cuba resaltaron Yalian Regla de la Peña (15/15-0-0), Whitney James (14/11-1-2), Laura Benítez (11/8-2-1) y Lusania Crafort (10/8-2-0).

Sus próximas contrincantes serán las puertorriqueñas, el jueves, y las canadienses, el viernes, en las eliminatorias por el sistema de todos contra todos.

Los otros encuentros de este miércoles serán Dominicana-Estados Unidos y Canadá-Puerto Rico.

Las estadounidenses y mexicanas acumulan hasta el momento dos victorias sin reveses, seguidas por las dominicanas y puertorriqueñas (1-1), y cubanas y canadienses (0-2).

Por lo anunciado por los organizadores, la semifinal será el sábado con los partidos entre segundo contra tercero y primero contra cuarto, mientras que el domingo se discutirán el quinto lugar, la medalla de bronce y la de oro, en ese orden.

El torneo otorga puntos para la clasificación al Campeonato Continental NORCECA 2026, que es el Torneo Clasificatorio Olímpico, además de puntos de ranking mundial para los equipos que no compiten en la Liga de Naciones de Voleibol (VNL).

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.