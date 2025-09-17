Cubano Lázaro Martínez a la final del triple salto en Tokio 2025

Lázaro Martínez, uno de los tres representantes del triple salto cubano en Tokio 2025, se clasificó hoy a la final de la especialidad con registro 16.93 metros, válido para el octavo puesto, durante la continuación de la edición 20 del Campeonato Mundial de Atletismo, con sede en la capital japonesa.

Foto: Archivo

John Vila Acosta

Martínez, vigente subtitular del orbe, consiguió su mejor marca en el primer intento, tras lo cual cometió falta y firmó también un 16.83, en prueba donde otros dos cubanos, Andy Hechevarría (16.48), y Cristian Nápoles (16.21) quedaron sin opciones de avanzar a la disputa de las medallas.

Los mejores brincos de la clasificatoria los consiguieron el argelino Mohammed Triky (17.26), el jamaicano Jordan Scott (17.19) y el portugués de origen cubano Pedro Pablo Pichardo (17.09), quienes lanzaron candidatura a copar el podio de premiaciones el venidero viernes, en el Estadio Nacional.

En la anterior versión del certamen planetario, escenificada en Budapest, Hungría, en 2023, la mayor de las Antillas logró ubicar a dos representantes dentro del medallero de la especialidad, Martínez (plata) y Nápoles (bronce), aunque ahora la realidad para los de la Isla difiere bastante con relación a la de aquella etapa.

Cuba, que asistió con 17 atletas a la lid del orbe en la nación asiática, se ubica en el puesto ocho del medallero histórico por naciones en estas lides con 22 de oro, 25 de plata y 17 de bronce, listado que encabeza Estados Unidos (194-135-114).

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.