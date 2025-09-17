Cubana Yaynelis Sanz terminó quinta en Mundial de Lucha

La cubana Yaynelis Sanz terminó quinta en el LXXV Campeonato Mundial de Lucha de Zagreb, Croacia, al caer hoy seis puntos por tres frente a la rumana Ana Andrea en la definición de las preseas en la categoría de los 55 kilogramos (kg).

Ernesto Arturo Santana

Sanz, quien hace menos de un mes se convirtió en doble monarca panamericana junior en Asunción, Paraguay, no pudo con la tres veces campeona de Europa, quien se adjudicó su primer metal en campeonatos mundiales absolutos.

La granmense de 23 años de edad concluye un excelente ciclo competitivo en el 2025, pues se coronó en el clasificatorio continental sub-23, en el Campeonato Panamericano de Mayores de Monterrey y en la cita de la capital guaraní de este verano.

En la ciudad croata, la especialista en la libre había dejado en el camino en octavos a la alemana Amory Andrich (6-0), fue halada al repechaje por la rusa Ekaterina Verbina, quien perdió hoy en la final, y ganó el derecho a disputar medalla frente a la austriaca Oleksandra Kogut (6-0).

Además por Cuba, este martes Milaymi Marín avanzó hasta las semifinales en los 76 kg, y cedió ante la ecuatoriana Genesis Reasco; mañana, la bronceada en los Juegos Olímpicos de París 2024 irá por bronce, todavía sin rival definido.

La mayor de las Antillas está representada en la cita del orbe (del 13 al 21 de septiembre) por siete exponentes, tres féminas, un varón en la libre, Arturo Silot (ya eliminado), y tres grequistas masculinos.

Este miércoles debutará en octavos la camagüeyana Laura Herin, rival por medio, la medallista de plata en París 2024 en la categoría de los 50 kg, Lucía Yépez, de Ecuador.

