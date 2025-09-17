Participa Cuba en Forum de Brics sobre industrialización inclusiva

Una delegación de Cuba participa en el Forum del BRICS sobre Asociación para la Nueva Revolución Industrial 2025, que se desarrolla hasta hoy en Xiamen, China, con la asistencia de delegados de más de 30 países e instituciones internacionales.

De acuerdo con los organizadores el evento, inaugurado este martes, tiene como objetivo crear una plataforma de intercambio para gobiernos, industrias, instituciones académicas y de investigación nacionales y extranjeras.

Al frente de la representación cubana, Eloy Álvarez Martínez, titular del Ministerio de Industrias (Mindus), asistió al segmento de diálogo de alto nivel, y participó en diálogos industriales, como parte de la programación del foro.

Según informó el ministro en X, sostuvo un fructífero encuentro con Li Lecheng, ministro de Industrias y Tecnologías de China.

Informa el Mindus que la delegación cubana la integran además Carlos Gómez Gilbert, director general de Desarrollo Industrial,y Claudia González, especialista de la Dirección de Economía del organismo.

