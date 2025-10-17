Inició en Bayamo Fiesta de la Cubanía

Hace unas horas inició en Bayamo la Trigésimo Primera edición de la Fiesta de la Cubanía, agasajo de pueblo e intelectualidad que cada año junta en la Ciudad Monumento a notables artistas e intelectuales de casi todo el país. La jornada inaugural estuvo presidida por Yudelkis Ortiz Barceló, Primera Secretaria del Partido en Granma, Yanetzy Terry , Gobernadora, Martha Bonet, Presidenta de la Unión Nacional de Eescritores y Artista de Cuba, así como otras autoridades políticas, gubernamentales y del sector cultural.