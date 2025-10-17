Venezuela activa otras cuatro Zonas Operativas de Defensa Integral

El Gobierno de Venezuela activó hoy las Zonas Operativas de Defensa Integral (ZODI) en los estados de Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy, desplegados desde el centro al sur de la parte occidental del país.

Con estas cuatro demarcaciones suman 20 las regiones venezolanas incorporadas a la operación Independencia 200 protagonizada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y el pueblo en las comunidades y Circuitos Comunales.

El presidente Nicolás Maduro a través de su cuenta en Telegram informó que van “completando toda la preparación necesaria, alcanzando el estado óptimo para la defensa integral de la patria”.

En el audiovisual que acompaña el mensaje, el Comandante en Jefe de la FANB señaló que estos ejercicios de guerra “son para seguir ganando la paz”.

“Hoy viernes están entonces activadas de manera integral las ZODI de Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy, un corredor que viene de los Andes hasta el centro occidente de nuestra patria”, subrayó.

El mandatario comentó que esta es una línea clave de garantía de defensa, estabilidad económica y desde todo punto de vista, y afirmó que en perfecta unión de todo nuestro pueblo y sectores “para ganar la paz, ejercer la soberanía en el sagrado territorio y seguir avanzando en la defensa del derecho a la vida”.

En perfecta fusión popular, militar y policial para garantizar en el territorio las 27 tareas y “para ser inexpugnable a nuestra patria, estado por estado, zona por zona, comunidad por comunidad”, aseguró.

Asimismo, en otro mensaje el gobernante expresó que el miércoles “activaron con plena contundencia” las ZODI en los estados Táchira, Apure y Amazonas, donde chequearon las tareas y acciones en un despliegue total.

Estamos afinando la maquinaria para ganar la paz todos los días y enfrentar las amenazas en cualquier circunstancia, “es la fusión popular, militar y policial”, recalcó.

Hasta hoy quedaron ya activadas las Zonas Operativas de Defensa Integral de La Guaira, Carabobo, Aragua, Zulia, Falcón, Anzoátegui, Monagas, Bolívar, Nueva Esparta, Sucre, Delta Amacuro, Miranda, Caracas, Táchira, Apure y Amazonas, Mérida, Trujillo, Lara y Yaracuy, restando cuatro para completar toda la nación.

Con este despliegue cívico-militar Venezuela reforzó la vigilancia y protección de los espacios fronterizos con Brasil y Colombia, y de los que colindan la fachada atlántica y el mar Caribe, zona esta última donde Estados Unidos mantiene medios de combate navales y aéreos, y ejecuta ataques contra embarcaciones.

Estos actos fueron denunciados por el Ejecutivo bolivariano ante el Consejo de Seguridad y el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, por constituirse en violaciones al Derecho Internacional, la Carta de la ONU y ser calificados como ejecuciones extrajudiciales.

