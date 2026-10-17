Avanza en Yara el procesamiento del arroz del proyecto Vietnam-Cuba 

En el municipio de Yara, las autoridades locales desarrollan un chequeo al programa arrocero, para comprobar labores del secadero Enidio Díaz, ubicado en la comunidad José Martí.

Allí se procesa el arroz cosechado como resultado del proyecto de cooperación Vietnam- Cuba que se ejecuta en el territorio.

El secadero forma parte de la infraestructura del proyecto TBAgri Conectando Vietnam-Cuba, una alianza orientada a incrementar la producción arrocera mediante la introducción de variedades de alta calidad, semillas híbridas, tecnología agrícola y una cadena más eficiente de poscosecha.

La instalación permite secar y procesar el grano, un eslabón decisivo para reducir pérdidas y asegurar que el arroz llegue en mejores condiciones al consumo de la población.

La cooperación entre Cuba y Vietnam comenzó a mostrar resultados en Yara con la primera cosecha de unas 160 hectáreas, desarrollada en las terrazas planas del municipio.

En la campaña actual, el proyecto amplió la superficie cultivada a alrededor de 246 hectáreas, con rendimientos proyectados superiores a SEIS toneladas y media por hectárea.

La infraestructura de la comunidad José Martí también incluye un molino con capacidad para procesar 1,2 toneladas de arroz por hora.

El grano producido por el proyecto está destinado a la alimentación de la población cubana, en correspondencia con el propósito de fortalecer la soberanía alimentaria y el abastecimiento interno.

El proyecto tiene una proyección de 25 años y aspira a extender gradualmente el cultivo hasta 25 MIL hectáreas en el país, a partir de la experiencia piloto desarrollada en Granma y Pinar del Río.

Para Yara, el avance del secadero Enidio Díaz representa no solo una inversión productiva, sino una posibilidad concreta de consolidar la cadena arrocera local desde la siembra y la cosecha hasta el beneficio industrial del grano.

Radio Bayamo