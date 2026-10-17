La Original de Manzanillo y la Aragón en la 32 Fiesta de la Cubanía

Bajo el lema “Nuestro destino, la Patria”, la 32 edición de la Fiesta de la Cubanía se desarrollará del 17 al 20 de octubre en Bayamo, con una programación dedicada al centenario del natalicio de Fidel Castro, al aniversario 205 del nacimiento del patriota Francisco Vicente Aguilera, a los 65 años de “Palabras a los intelectuales” y a la fundación de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba .

La información trascendió durante la conferencia de prensa efectuada este jueves en la Casa de la Nacionalidad Cubana, en la capital granmense, en la que Ridiel Roblejo Leyva, director provincial de Cultura, destacó el carácter integrador de la celebración, concebida como un espacio para promover las expresiones artísticas, las tradiciones y la memoria histórica de la nación.

Juan González Fiffe, director artístico general del evento, informó que entre las novedades de esta edición sobresalen los conciertos de apertura y clausura, a cargo de dos agrupaciones icónicas de la música popular cubana: la Original de Manzanillo y la Aragón, respectivamente.

La programación de los festejos se desarrollarán en 13 áreas temáticas principales relacionadas con diversas manifestaciones artísticas, las tradiciones cubanas y la participación de niños, adolescentes y jóvenes. También se desarrollarán paneles, exposiciones, presentaciones literarias, conciertos y proyecciones cinematográficas.

Entre los invitados figuran la Orquesta de Cámara de Las Tunas y su homóloga granmense, Cándido Fabré y su banda, la compañía Teatro Andante, el Colectivo Teatral, el Ballet Folklórico del territorio y la solista María Victoria Rodríguez, entre otros artistas y agrupaciones.

Damiana Pérez Figueredo, directora de la Casa de la Nacionalidad Cubana, resaltó la importancia de visibilizar las actividades teóricas del espacio de pensamiento Crisol de la Nacionalidad, que llega este año a su edición 34. Sus proyectos académicos incluirán también un homenaje al centenario del líder histórico de la Revolución cubana.

Como parte de la agenda se celebrará, además, la 39 Jornada de Cine Cubano e Internacional, con la proyección de filmes y la presentación de publicaciones de Ediciones ICAIC, pertenecientes al Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos.

La Demajagua