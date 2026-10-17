Presentan en Bayamo Documental Yo conocí a Fidel

El material audiovisual de cinco capítulos, del autor Ludín Fonseca García, Máster en Ciencia e Historiador de la Ciudad Monumento Nacional, Constituye un homenaje al Líder Histórico de la Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, en el año del centenario de su natalicio.

La exhibición contó con la presencia de Malena Mesa Olivare, Jefa del Departamento Ideológico del Comité del Partido en Granma y otros dirigentes del organismo político, el gobierno, las organizaciones de masas, la Unión de Jóvenes Comunistas, artistas, educadores, estudiantes y otros invitados.

Ludín Fonseca Medina, al realizar la presentación del Documental Yo conocí a Fidel, resaltó su valor cultural, educativo e histórico, al exponer varios testimonios de personalidades granmenses que compartieron junto a Fidel trascendentales momentos en sus visitas y recorridos por este territorio.

Significó la importancia de su conocimiento para las nuevas generaciones de granmenses y cubanos, ya que en el mismo se exponen testimonios que evidencian el legado patriótico y revolucionario de Fidel y su constante preocupación para solucionar los problemas del pueblo.

Uno de los protagonistas del Documental Yo conocí a Fidel es José Antonio Leyva García, quien se desempeñó entre otras responsabilidades, como Presidente de la Asamblea Provincial del Poder Popular en Granma y estuvo junto al Comandante en Jefe en múltiples ocasiones, como durante la visita que indicó la construcción de cuatro magistrales obras para el beneficio social como el Acueducto de Manzanillo, la carretera de Veguita a la capital provincial, el drenaje de la zona norte de Bayamo y la circunvalación de esta ciudad.

En el material fílmico también se pueden apreciar otros testimonios como el de Ana Regla Mola Rodríguez, destacada bayamesa, fundadora del Museo Casa Natal Carlos Manuel de Céspedes, quien compartió junto a Fidel acerca de la significación histórica de esa institución cultural que atesora el legado revolucionario y patriótico del iniciador de las luchas independentistas, el Padre de la Patria Carlos Manuel de Céspedes.

Radio Bayamo