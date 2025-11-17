Implanta Cuba récord mundial de mayor tiempo bailando casino (+Fotos)

Cuba ostenta hoy el récord en El baile en rueda de casino de mayor tiempo del mundo, una hazaña que busca salvaguardar las raíces de la música cubana y sus más grandes defensores.

Fotos: Vladimir Molina Espada

Bailaron 331 personas de 17 academias de La Habana durante 15 minutos y 22 segundos, destacó en exclusiva a Prensa Latina el presidente del proyecto internacional Retomando el Son Bailando Casino, Luis Llamo.

La iniciativa tuvo lugar la víspera en el Pabellón Cuba de esta capital, en saludo al aniversario 506 de la fundación de la otrora villa de San Cristóbal de La Habana, el 16 de noviembre, y al natalicio del Caballero del Son, Adalberto Álvarez (1948-2021), a conmemorarse el próximo día 22.

Se trata de una labor que lleva adelante el proyecto, con la finalidad de salvaguardar las raíces de lo más auténtico de nuestra música, con énfasis en el son cubano, su ritmo y bailes populares, añadió Llamo, conocido como El Embajador del Son.

La propuesta cultural honra la memoria de esos grandes soneros que con su impronta trazaron el camino, entre ellos Ignacio Piñeiro, Arsenio Rodríguez, Miguelito Cuní, Benny Moré, Dámaso Pérez Prado y Juan Formell.

Debemos tener presente también a José Luis Cortés y a Adalberto Álvarez, quien marcó una etapa y favoreció la creación del Día del Son Cubano, el 8 de mayo, significó.

Con esta iniciativa, aseguró, el proyecto Retomando el Son Bailando Casino busca combatir la colonización cultural, en tanto favorece la salvaguarda del género, para la comprensión y disfrute de las nuevas generaciones.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959