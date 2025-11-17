Papa León XIV condenó una posible manipulación perversa de la IA (+Foto)

El papa León XIV alertó hoy nuevamente acerca de posibles consecuencias negativas del uso de la Inteligencia Artificial (IA), si la misma es manipulada, entrenada y dirigida en perjuicio de las personas.

Un reporte publicado en el sitio digital del diario Vatican News señala que durante una audiencia concedida en la mañana de este lunes a los participantes en el Seminario sobre Ética en la Gestión de Empresas Sanitarias, que se celebra en Roma del 17 al 21 de noviembre, el pontífice los exhortó a defender la dignidad humana.

Dicha dignidad “no se protege cuando prevalecen intereses económicos, políticos o de otra índole y surgen prejuicios en nuestro trato hacia los demás”, expresó el Santo Padre ante los asistentes a ese evento, que busca fomentar el diálogo sobre la ética en la atención sanitaria, ante los avances de la IA y las innovaciones tecnológicas.

“Es necesario no centrarse en el beneficio inmediato, sino en lo que será mejor para todos”, manifestó el Obispo de Roma, y aseveró que aunque “estamos llamados a defender activamente la dignidad inequívoca de todo ser humano, en todas las etapas y facetas de su existencia, lamentablemente, esto no siempre se corresponde con la realidad”.

León XIV alertó en ese encuentro, efectuado en el Salón Clementino del Palacio Apostólico Vaticano, que herramientas tan eficaces como la IA pueden ser manipuladas, entrenadas y dirigidas por razones de conveniencia o interés, económico, político o de otra índole.

Ese prejuicio, según dijo, “se genera en la información, en la gestión y en la forma en que nos presentamos o nos relacionamos con los demás”, y es posible que la percepción de la realidad social y de los enfermos se distorsione, creando una situación de injusticia en el empleo de los recursos necesarios para la atención sanitaria.

El Sumo Pontífice reiteró a los asistentes a ese seminario, que se desarrolla en el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum, lo expresado hace pocos días en su mensaje al Congreso Internacional sobre Inteligencia Artificial (IA) y Medicina, sobre la necesidad de velar por el empleo de las nuevas tecnologías en bien de la humanidad.

Si el desarrollo científico se aprovecha y se pone al verdadero servicio de la persona humana, sus efectos pueden ser transformadores y beneficiosos, manifestó en esa oportunidad y añadió que “desde este punto de vista, considero que la dedicación a explorar el potencial de la IA en medicina es de gran importancia”.

“En efecto, si la IA ha de servir a la dignidad humana y a la prestación eficaz de la atención sanitaria, debemos asegurarnos de que realmente mejore tanto las relaciones interpersonales como la atención brindada”, agregó en ese mensaje el papa León XIV.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959