Aeropuertos de EEUU a la normalidad tras cierre gubernamental récord

La Administración Federal de Aviación (FAA) anunció que finalizan hoy todas las restricciones de vuelo impuestas durante el cierre gubernamental récord de 43 días, el más largo en la historia de Estados Unidos.

Miles de vuelos fueron cancelados o retrasados en 40 aeropuertos del país debido a la orden de emergencia emitida por la agencia federal ante la escasez de controladores aéreos.

La FAA especificó que la coyuntura respondió a «revisiones de las tendencias de seguridad y la constante disminución de incidentes que requieren personal en las instalaciones de control de tráfico aéreo».

El regreso a la normalidad en los aeropuertos estadounidenses se produce mientras la industria aérea se prepara para el ajetreado periodo de viajes de Acción de Gracias a partir de la próxima semana.

Muchos empleados de control de tráfico aéreo trabajaron sin recibir salarios durante los días de la parálisis gubernamental y no pocos alegaron que se ausentarían por enfermedad, lo que ocasionó retrasos en miles de vuelos.

La FAA redujo el tráfico aéreo en un cuatro por ciento en 40 aeropuertos estadounidenses de «alto tráfico» el 7 de noviembre y aumentó la cifra al seis por ciento cuatro días después, antes de disminuirla al tres por ciento.

El administrador de la FAA, Bryan Bedford, dijo este domingo que la decisión de la agencia de revocar la orden refleja la disminución constante de las necesidades de personal en todo el Sistema Nacional del Espacio Aéreo (NAS) y permite retomar las operaciones normales.

Explicó que también se levantarán este lunes otras restricciones impuestas durante el estancamiento del gobierno.

Sean Duffy, secretario de Transporte, agradeció en un comunicado al equipo de seguridad de la FAA «por mantener la seguridad de nuestro espacio aéreo durante el cierre gubernamental más largo en la historia de nuestra nación y la paciencia del país al priorizar la seguridad».

El pasado miércoles el presidente Donald Trump firmó la ley de financiación para reabrir el gobierno federal. «Hoy enviamos un mensaje claro: jamás cederemos ante la extorsión, porque eso fue lo que ocurrió», dijo el mandatario republicano al culpar a los demócratas.

La mayoría de los demócratas de la Cámara Baja se opusieron a la iniciativa legislativa, porque no aborda la expiración de los créditos fiscales para la atención médica, que eran el punto central de las exigencias del partido para el impasse.

Trump admitió que el cierre o shutdown fue negativo para los republicanos en las elecciones a las gobernaciones de Virginia y Nueva Jersey, donde los demócratas lograron la semana anterior convincentes victorias.

El actual cierre superó al de diciembre de 2018- enero de 2019, que fue de 35 días. En ese caso en el primer mandato de Trump (2017-2021).

