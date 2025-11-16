Dúo playero Díaz-Alayo por tercer éxito hoy en mundial de Adelaida

El dúo playero de Cuba de Noslen Díaz y Jorge Luis Alayo buscará hoy el tercer éxito en la continuación del Campeonato Mundial de Adelaida, Australia, donde la dupla de Damián Gómez y Eblis Veranes luchará por el primero.

Los discípulos de Francisco Álvarez Cutiño enfrentarán este domingo en el cuadro principal por el grupo F, a los portugueses Pedrosa y Hugo Campos, luego del debut victorioso, con pizarra de 2-0 (21-11 y 21-6) ante la pareja de Benín de Dao-Tohoulgnon.

Este sábado repitieron contra la dupla de Brad Fuller y Ben O´Dea, de Nueva Zelanda, 2-0 (21-16 y 21-10).

Por su parte, el segundo binomio de Gómez y Veranes, quienes en su debut a este nivel marchan sin triunfos en la llave J de las eliminatorias, pero con buenas demostraciones, principalmente la de la jornada de noche este sábado, cuando cayeron 1-2 (21-19, 15-21 y 9-15) contra los austriacos Timo Hammarberg y Tim Berger, que aparecen en el lugar 12 del ranking mundial.

También convencieron los pupilos de Walfrido Salas sobre la cancha en el desafío de la mañana, cuando perdieron 0-2 (18-21 y 14-21) a los cataries Ahmed Tijan y Cherif Younousse.

Este domingo se espera otra buena demostración de ellos contra los favoritos suizos Ives Haussener y Julian Freidli.

