La reunión transcurría entre papeles, bolsas y nombres anotados en una libreta. Trabajadores del sector de la salud del policlínico docente Víctor Cortina Aruz de Cienaguilla analizaban las propuestas a concertar en el nuevo convenio colectivo de trabajo.

«Permiso»—se escuchó una voz al final de las repletas filas de personas.

Era María Dolores Ortiz Ortiz, de 93 años. Lola, como cariñosamente la llaman en la barriada, jubilada del sector de la salud y vecina del barrio La Larga. No traía discurso. Traía café. Café de su patio, cosechado y secado por ella, según contó.

—Permiso, yo vengo a sumar—dijo, casi como disculpa.

La reunión se detuvo unos segundos. Alguien sonrió. Otro se levantó para ayudarla con el paquete. El aroma del café, todavía guardado en su bolsa, pareció ordenar la escena: la anciana que durante años trabajó en el policlínico docente Víctor Cortina volvía a aparecer donde hacía falta, ahora no con una bata, sino con un donativo.

Los presentes la escucharon. Lola explicó que el café era de su patio y que quiso aportarlo a la entrega. No pidió protagonismo. Cuando alguien intentó grabarla, movió la mano con pudor.

—Yo no interrumpí, llegué con mi granito de café—repitió.

La reunión siguió, pero ya no fue igual. El donativo de Lola quedó sobre la mesa. En La Larga, dicen, gestos así no son noticia nueva: son costumbre.

Aun así, aquella mañana el café de María Dolores Ortiz Ortiz llegó a tiempo para recordar que la comunidad también se sostiene con pequeñas entregas.

La Demajagua