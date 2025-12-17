Casa de las Américas de Cuba contra amenazas de Trump hacia Venezuela

Casa de las Américas de Cuba se unió nuevamente al rechazo internacional a la política injerencista de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

“Desde la Casa de las Américas respaldamos la denuncia del Gobierno Bolivariano, nos unimos a su rechazo a la grotesca amenaza del Sr. Trump”, señaló un mensaje en la red X del escritor Abel Prieto, presidente de la prestigiosa institución cultural.

En su nombre, el intelectual cubano reiteró la solidaridad de Cuba “con el bravo pueblo venezolano y su presidente legítimo Nicolás Maduro. No pasarán!!!”, concluye su nota.

La denuncia responde al anuncio realizado este martes por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde la red Truth Social, en el que declaró a Venezuela como organización terrorista extranjera y ordenó un bloqueo total y completo a todos los buques petroleros que entren o salgan del país. La medida, adoptada seis días después de la incautación de un tanquero frente a las costas venezolanas, eleva significativamente la presión de Washington contra el gobierno bolivariano.

En su mensaje, Trump acusó a Caracas de narcotráfico, terrorismo y apropiación ilegítima de activos estadounidenses, y aseguró que Venezuela está “completamente rodeada por la Armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica”.

Además, advirtió que intensificará el cerco militar y prometió una “conmoción como nunca antes” hasta que, según su amenaza, se le “devuelvan” petróleo, tierras y otros bienes que supuestamente le fueron “robados”, alusiones que el gobierno venezolano ha calificado como infundadas y colonialistas.

