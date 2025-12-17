Evaluó Díaz-Canel acciones frente a epidemias

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, encabezó en la tarde del martes un encuentro con expertos y científicos para examinar las medidas aplicadas en Cuba ante el actual contexto epidemiológico, precisaron fuentes de la Presidencia.

La viceministra de Salud Pública, Carilda Peña García, actualizó la situación al cierre de la semana número cincuenta del año, con una reducción de los síndromes febriles en 21,1 por ciento respecto a los siete días anteriores, según datos oficiales.

Peña García precisó que siete provincias registraron tasas de dengue superiores a la media nacional: Las Tunas, Guantánamo, Pinar del Río, Mayabeque, Ciego de Ávila, La Habana y Santiago de Cuba.

En relación con el chikungunya, se reportó una disminución de 12,3 por ciento en los casos y trece pacientes menos requirieron cuidados intensivos, de acuerdo con el Ministerio de Salud Pública.

El doctor en Ciencias Raúl Guinovart Díaz, director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, señaló que los modelos matemáticos aplicados confirman la tendencia favorable, aunque advirtió que la transmisión continuará en las próximas semanas.

Durante la reunión se informó sobre dos ensayos clínicos en pacientes con chikungunya, dirigidos a evaluar la seguridad y el efecto terapéutico del medicamento Jusvinza, desarrollado por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología.

El primero comenzó el 2 de diciembre en el Hospital Clínico Quirúrgico “10 de Octubre”, en La Habana, con 174 pacientes en fase pos aguda, mientras el segundo se ejecuta en el Hospital Clínico Quirúrgico “Faustino Pérez”, de Matanzas, con 120 pacientes en etapa crónica.

Julio Baldomero Hernández, director de investigaciones clínicas del CIGB, declaró que ambos estudios muestran buena adherencia al protocolo y aceptabilidad del medicamento, cuyos resultados clínicos serán evaluados de manera periódica.

Los especialistas precisaron que Jusvinza ha demostrado eficacia en artritis reumatoide y ahora se investiga su impacto en la artritis pos viral asociada al chikungunya.

El encuentro ratificó la prioridad del país en el seguimiento de las epidemias y la articulación de respuestas desde la Atención Primaria de Salud hasta la aplicación de protocolos científicos.

