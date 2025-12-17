Cuba realiza dos ensayos clínicos en pacientes de chikungunya para demostrar la seguridad y efecto terapéutico de la administración subcutánea del medicamento Jusvinza en pacientes en fase posaguda y crónica, se divulgó hoy.

Lo anterior fue dado a conocer durante un encuentro el martes del presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con expertos y científicos para temas de Salud, según el diario Granma.

El doctor Julio Baldomero Hernández, director de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB), señaló que uno de los ensayos se lleva a cabo en el Hospital Clínico Quirúrgico Diez de Octubre de La Habana, en pacientes con sintomatología articular.

De acuerdo con el directivo del CIGB, dicho estudio tiene una adecuada adherencia al protocolo y se comprueba una buena aceptabilidad del medicamento en los 174 pacientes incluidos, y agregó que más adelante se podrá disponer de informes estadísticos y periódicos del resultado clínico.

Entre los objetivos trazados, dijo, está evaluar el efecto terapéutico del medicamento en los pacientes, así como su perdurabilidad en el tiempo, de manera que no evolucionen a la cronicidad.

Otro ensayo se realiza en el Hospital Clínico Quirúrgico Faustino Pérez, de la provincia de Matanzas, en 120 pacientes en la etapa crónica de la enfermedad.

Indicó Hernández que se manifesta un buen perfil de seguridad en la aplicación del medicamento, cuyos resultados clínicos serán evaluados paulatinamente.

El propósito esencial, dijo, es determinar cómo impacta el uso de Jusvinza en la mejoría de la sintomatología clínica.

Ambos ensayos clínicos se sustentan en la evidencia científica demostrada acerca del uso del medicamento en artritis reumatoide.

En el caso de chikungunya se presenta igualmente una sintomatología de artritis, pero posviral y de ahí la necesidad de emprender los estudios clínicos.

Entre tanto, la atención del contexto epidemiológico en Cuba continúa siendo prioridad en el país y en ella se articulan respuestas que abarcan desde la atención primaria de Salud, el monitoreo del comportamiento de la epidemia, hasta la aplicación de protocolos científicos en la implementación de las acciones.

Durante el encuentro con el mandatario cubano, la doctora Carilda Peña, viceministra de Salud Pública, actualizó la situación epidemiológica al cierre de la pasada semana (número 50 del año), refiriendo un comportamiento más favorable que en los anteriores siete días.

Señaló la funcionaria que se constató una disminución de los síndromes febriles, respecto a los pasados siete días, en un 21,1 por ciento.

Acerca de la epidemia de dengue, subrayó que siete provincias tienen tasas superiores a la nacional: Las Tunas, Guantánamo, Pinar del Río, Mayabeque, Ciego de Ávila, La Habana y Santiago de Cuba.

Sobre el chikungunya, comentó que también disminuyeron el reporte de casos, en un 12,3 por ciento, y la cantidad de pacientes en cuidados intensivos, 13 menos que en la semana anterior.

El doctor en Ciencias Raúl Guinovart, experto en Matemáticas y director de Ciencia y Técnica de la Universidad de La Habana, dijo que los modelos para analizar el comportamiento de las arbovirosis coinciden con esa mejoría, pero reconoció que se prevé que continúen los contagios en las próximas semanas.

