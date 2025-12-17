Cuba se prepara para 2026 con amplio calendario turístico

La presentación por el Ministerio de Turismo (Mintur) de su Calendario de Eventos para 2026, adelanta hoy un amplio movimiento que abarca elementos de la industria de los viajes, cultura, ciencia y otros detalles sociales.

Anunciado en el balneario de Varadero, en el recinto ferial de Plaza América, dicho catálogo inmediatamente replicó en las páginas de diferentes medios de prensa como El Sol de Cuba, del propio Mintur, la Revista Más Cuba, de España y TTC de Italia, entre muchos espacios que miran hacia este país.

Por tanto, los comunicadores recalcan que desde el 16 de diciembre, fecha de la presentación oficial, y durante todo el mes de este fin de año, la atención estará puesta de parte de turoperadores y agentes de viajes en una amplia lista de encuentros, que señalan a este país como un excelente destino MICE.

Precisamente, las siglas MICE hacen referencia a cuatro conceptos en inglés: Meetings, incentives, conventions and exhibitions, que son el conjunto de actividades (o algunas de ellas) que forman parte de este tipo de turismo de negocios.

El catalogo del Mintur así como los de eventos relacionados con los Ministerios de Cultura, la Educación y de Ciencias, Tecnología y Medio Ambiente, constituyen expresión de que la isla continúa siendo plaza experimentada para el segmento MICE, comentan los expertos.

Dicha presentación estuvo a cargo de la jefa del departamento de eventos del Mintur, Yanet de Armas, quien brindó una completa información acerca de las características de cada evento, las sedes donde se efectuarán y los contactos de los comités, los organizadores y de las agencias que darán servicio de receptivo.

Para 2026 están previstos en Cuba 276 eventos, 41 más que los realizados durante este año 2025, cuando la isla es miembro de Federación de Entidades Organizadoras de Congresos y Afines de América Latina (COCAL) y de la Asociación Internacional de Congresos y Convenciones ( ICCA).

Dicha membresía facilita el flujo de conocimientos y oportunidades para el destino Cuba, recalcan las autoridades.

Eventos muy esperados por turoperadores y otros expertos son el Festival del Habano, previsto para febrero y a donde acuden más de mil personas y, por supuesto, La Feria Internacional de Turismo (FITCuba 2026) prevista para mayo en el balneario de Varadero, dedicada a Sol y Playa y en honor de Canadá.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959