Venezuela refuerza recuperación de vital carretera Granma dañada por huracán

Con el apoyo de una delegación de especialistas de la República Bolivariana de Venezuela, avanza la rehabilitación integral de la carretera Granma, principal vía de conexión entre la provincia de Santiago de Cuba y el territorio granmense. La infraestructura resultó severamente dañada por el huracán Melissa en octubre pasado, afectando el transporte y los servicios a más de 30 mil habitantes del municipio de Guamá.

La intervención, priorizada por su importancia estratégica para la región oriental, es parte de las acciones conjuntas Cuba-Venezuela para mitigar el impacto del evento meteorológico.

Según el ingeniero Yunel Vega Dávila, vicepresidente del Grupo Empresarial de Construcción y Montaje de Cuba, la cooperación venezolana ha sido fundamental, con el envío rápido de equipos especializados y maquinaria.

Los trabajos se centran en las zonas más críticas, incluyendo el dragado de sedimentos, la estabilización de bordes de ríos y la reparación de puentes, como el que cruza el río Sevilla.

Yunier Millet González, presidente del Consejo de Defensa Municipal de Guamá, destacó que esta ayuda restablece la única vía que conecta al municipio con la capital provincial, crucial para la economía y los servicios.

Más allá de la infraestructura, la delegación venezolana ha realizado una valiosa labor social, donando medicamentos e insumos al Policlínico Docente de Chivirico y otras instalaciones de salud en la zona.

El ingeniero venezolano Eude Arenas resaltó el espíritu de solidaridad y las fraternas relaciones entre ambos pueblos. Los trabajos continúan a buen ritmo y se espera que en las próximas semanas la carretera esté completamente operativa.

Fuente: Granma

Fotos: Dayamis Silva Lara

CNC TV Granma Canal de Televisión de la Provincia de Granma