Matanzas acecha la cima de la Serie Nacional

La 64 Serie Nacional amanece hoy con la cima en vilo: Matanzas acecha a Las Tunas tras su triunfo de ayer y hay varias dobles carteleras que prometen sacudir una clasificación donde cada out pesa como una sentencia.

Con el pulso firme y la sangre caliente, los Cocodrilos matanceros se convirtieron este martes en los primeros en alcanzar 45 victorias, cifra inédita para la franquicia en calendarios de 75 juegos.

En el Victoria de Girón, el pantano volvió a ser trampa mortal: 7-2 sobre Cienfuegos para quedar a solo medio juego del trono que aún custodian los Leñadores de Las Tunas, ambos ya clasificados a la postemporada, pero enfrascados en la pugna por el lugar de honor y el pase directo a la venidera Liga Élite.

Un total de 10 imparables sostuvieron el rugido saurio. Brayan Peña empujó dos con su madero oportuno y Eduardo Blanco disparó el cohete que remolcó otras dos para convertirse en líder impulsor de la contienda con 68.

Yamichel Pérez lanzó con temple para llevarse la victoria, Luis Manuel Hernández cerró la puerta y Raikol Suárez cargó con el revés. Para los Elefantes, hundidos en una mala racha, la derrota los dejó en zona de riesgo.

Mientras tanto, en el Nguyen Van Troi, Las Tunas quedó tendida ante Guantánamo (2-1) en una rebelión inesperada de una tribu que venía de 14 derrotas consecutivas.

Un jonrón de Danger Casi encendió la chispa y tres sencillos consecutivos sellaron la carrera decisiva. Rubén Rodríguez brilló en la apertura, pero el rescate no sostuvo la ventaja; Enyer Fernández domó las hachas verdirrojas y se acreditó el triunfo. En medio del revés, Yordanis Alarcón escribió historia al arribar a los 2 000 hits en Series Nacionales, segundo tunero en lograrlo tras Danel Castro.

La jornada también dejó señales claras bajo la línea roja. Artemisa sudó un 3-2 ante La Isla en el 26 de Julio para escalar al séptimo puesto. Daniel García firmó una salida sólida, José Ángel García sumó su salvamento 325 y Osbel Pacheco puso la nota larga con un vuelacercas que valió oro.

En Santiago, las Avispas no se rinden: noquearon 13-3 a Granma en el Guillermón Moncada y avivaron sus esperanzas, desplazando a los Alazanes del décimo escaño.

No todo pudo jugarse. Las lluvias sellaron el duelo Villa Clara–Camagüey cuando los Toros ganaban 4-2 en el tercer episodio, y también suspendieron Industriales–Pinar del Río en el Latinoamericano.

Por problemas de transportación, Holguín–Ciego de Ávila y Mayabeque–Sancti Spíritus quedaron pendientes. Todos esos enfrentamientos se reprograman hoy en doble cartelera, con potencial decisivo para las aspiraciones de varios contendientes.

Así, la pelea por los cupos encima de la línea roja arde. Artemisa dio un paso firme, Cienfuegos entra en capilla ardiente asediado por Pinar del Río y Santiago de Cuba, mientras Granma y Villa Clara aún conservan opciones matemáticas para colarse entre los ocho boletos a los playoffs.

Este miércoles la Serie promete otra jornada donde la épica no espera: se construye lanzamiento a lanzamiento.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.