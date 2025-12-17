Presidente de Estados Unidos hablará a la nación

Con su percepción de que ha sido "un gran año" para Estados Unidos desde que regresó al poder en enero, aunque las encuestas digan lo contrario, el presidente Donald Trump dará hoy un mensaje televisado a la nación.

En su plataforma Truth Social, el mandatario republicano escribió la víspera: «Mis compatriotas: mañana (hoy) por la noche daré un discurso a la nación, en vivo desde la Casa Blanca, a las 9 p.m. (hora del este de Estados Unidos…). Espero ‘verlos’ entonces».

«Ha sido un gran año para nuestro país, ¡y lo mejor está por venir!», agregó Trump.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox News que el discurso de Trump tratará sobre inmigración y la economía.

«Hablará al país de sus éxitos históricos de este año» y «develará algunas decisiones que se tomarán el próximo año», anticipó.

Sin embargo, la visión positiva del gobernante y de la Casa Blanca contrasta con la inquietud y hasta malestar que tienen los votantes respecto al alto costo de la vida, de acuerdo con diferentes encuestas, incluso los republicanos comienzan a manifestar señales de preocupación en este escenario ante la proximidad de las elecciones de medio término.

Las expectativas económicas de los electores se ven frustradas de momento y algunos conservadores llaman al presidente a centrar más su gestión en la cuestión doméstica.

Trump arrancó la semana pasada una gira nacional en Pensilvania (noreste), para promocionar su agenda económica y el viernes lo esperan en Carolina del Norte (sureste).

Ayer, el vicepresidente JD Vance, visitó Pensilvania con similar propósito y pidió a los estadounidenses que tengan paciencia.

La actual administración culpa al antecesor en el Despacho Oval, el demócrata Joe Biden, de la carestía de la vida debido a políticas erradas.

Los datos sobre el empleo, difundidos este martes, no fueron precisamente una buena noticia para la mansión ejecutiva.

El mercado laboral dio nuevas muestras en noviembre de debilitamiento, con un aumento de la tasa de desempleo hasta el 4,6 por ciento, la más elevada en cuatro años, informó el Departamento de Trabajo.

Una encuesta publicada el domingo de NBC News Decision Desk arrojó que el índice de aprobación del presidente Trump disminuye.

Un 42 por ciento los entrevistados decidió «aprobar firmemente» o «aprobar en cierta medida» la gestión del gobernante, una cifra que significa un descenso en dos puntos porcentuales respeto a otro sondeo entre agosto y septiembre.

Los datos reflejaron que el 58 por ciento de los encuestados desaprobó «en cierta medida» o «firmemente» el trabajo de Trump como presidente del país.

La merma del apoyo ocurre en un escenario complejo para Trump, cuando su agenda doméstica muestra en muchos casos síntomas de rechazo y por las recientes victorias electorales de los demócratas en elecciones especiales, así como los cuestionamientos respecto a un eventual vínculo con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959