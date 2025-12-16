Denuncia Cuba ataque cibernético contra PDVSA

runo Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció hoy un reciente ataque cibernético contra la empresa Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), dirigido a detener su operatividad.

A través de la red social X, el canciller afirmó que tales acciones forman parte de la guerra psicológica y el aumento de las presiones por parte del gobierno de Estados Unidos para derrocar al gobierno venezolano.

Denunciamos el ataque cibernético contra PDVSA, dirigido a paralizar el funcionamiento de esa importante institución de #Venezuela.



Esas acciones forman parte de la guerra psicológica y el aumento de las presiones por parte del gobierno de #EEUU para derrocar al gobierno… pic.twitter.com/afE3kPVZ8d — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) December 16, 2025

Este lunes, la compañía informó sobre el ataque en un comunicado, donde asegura que el “intento de agresión se suma a la estrategia pública del gobierno de los Estados Unidos de hacerse con el petróleo venezolano por vía de la fuerza y la piratería”.

Precisó que las áreas operativas no sufrieron afectación alguna, por lo que pudo continuar con las actividades regulares en el suministro de productos en el mercado nacional, así como para el cumplimiento de todos sus compromisos de exportación.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.