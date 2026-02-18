Concluye proyecto sectorial sobre salud cardiovascular y diabetes

Con éxito concluyó el proyecto sectorial PS161LH001-03 “Tecnologías informáticas para el diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares y complicaciones derivadas de la diabetes”, informó el Ministerio de Comunicaciones (Mincom) desde su perfil en Facebook.

Este proyecto sectorial PS161LH001-03, desarrollado entre enero de 2023 y diciembre de 2025 bajo la coordinación de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV) y enmarcado en el Programa de la Industria Cubana del Software e Informatización de la Sociedad del Mincom, produjo herramientas digitales y modelos de inteligencia artificial destinados al diagnóstico y tratamiento de enfermedades cardiovasculares y complicaciones asociadas a la diabetes.

Entre los resultados destacan una plataforma modular de procesamiento de imágenes y señales biomédicas, aplicaciones como “Cuidado Inteligente del Pie Diabético”, “ECG2VCG”, “Cámara_DFU”, “Glucemia APK” y “OfflineEP-Tracer”, así como modelos predictivos para estimar la edad biológica a partir del electrocardiograma y clasificar lesiones del pie diabético.

El proyecto produjo además conjuntos de datos biomédicos anotados de señales ECG, retinografías y lesiones de pie diabético, esenciales para la investigación y el entrenamiento de algoritmos.

La UCLV lideró un colectivo de más de 15 doctores y másteres, con la defensa de dos tesis doctorales, tres de maestría y más de diez trabajos de pregrado y especialidad médica vinculados directamente a los temas del proyecto.

Dicha colaboración incluyó instituciones médicas como el Cardiocentro Ernesto Che Guevara, el Hospital Hermanos Ameijeiras y el Hospital General de Las Tunas, lo que aseguró la relevancia clínica de las soluciones.

La transferencia tecnológica se articuló a través de la Empresa de Interfaz SICTE S.A., fortaleciendo la conexión entre la investigación universitaria y su aplicación en el sistema de salud y el mercado.

Los resultados tuvieron impacto científico, económico y social: se publicaron más de 20 artículos en revistas indexadas, se obtuvieron siete registros de software en el Centro Nacional de Derechos de Autor (CENDA) y se alcanzó un nivel de madurez tecnológica de 4 a 6.

Las aplicaciones permiten sustituir equipos importados de alto costo y brindan apoyo objetivo a la decisión clínica, lo que contribuye al diagnóstico temprano y al seguimiento de complicaciones en pacientes cardiovasculares y diabéticos.

El proyecto recibió dos Premios Nacionales de la Academia de Ciencias de Cuba, varios premios CITMA provinciales, un Premio Anual de Salud y tres distinciones especiales del Ministerio de Educación Superior, además de establecer vínculos de colaboración con instituciones de más de diez países.

Los resultados sientan un precedente para la continuidad de la investigación y la futura transferencia tecnológica en beneficio del sistema de salud cubano.

