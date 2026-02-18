Critican legisladores la presencia de Italia en Junta de Paz de Trump

Parlamentarios italianos de partidos opositores criticaron el papel que hoy juega su país como observador en la denominada Junta de Paz, a la cual consideran un instrumento colonial al servicio del presidente, norteamericano, Donald Trump.

Durante una presentación ante la Cámara de Diputados efectuada la víspera, el ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, defendió la decisión de su gobierno de incorporarse a ese nuevo organismo, mientras el legislador Giuseppe Provenzano, del Partido Democrático (PD) calificó de fraude a esa entidad.

Tajani argumentó en su exposición que “la crisis de Gaza afecta los equilibrios regionales”, es “una herida abierta, una tragedia humanitaria que nos ha conmocionado a todos” y su estabilidad “es crucial para nuestra seguridad nacional, también en términos de la lucha contra el terrorismo y los flujos migratorios irregulares”.

El objetivo de Roma con su presencia como observadora, apuntó el canciller, es “crear las condiciones para lograr dos pueblos y dos Estados, que siempre hemos perseguido”, así como seguir condenando «cualquier insinuación de anexión israelí de Cisjordania”, destaca un reporte publicado en el diario Avvenire.

El ministro demandó la aprobación parlamentaria a la incorporación de Italia como observadora en esa junta, la cual finalmente se aprobó con 183 votos a favor y 122 en contra, gracias al apoyo de los partidos que conforman la alianza derechista gubernamental, los cuales ostentan la mayoría.

Sin embargo, en dicha junta, iniciativa surgida durante las negociaciones para poner fin los ataques de Israel contra la Franja, en los que murieron más de 70 mil palestinos, la grave situación en Gaza “nunca se menciona, ni en el estatuto ni en la carta de invitación a los países”, señaló Provenzano.

La presidente del PD, Elly Schlein, manifestó que con la participación de Italia como observadora se viola el artículo 11 de la Constitución de este país, que permite limitar la soberanía solo “en igualdad de condiciones con otros Estados”, pues el estatuto de la Junta coloca al presidente Trump en una posición preeminente.

La Junta de Paz “no es más que un comité empresarial donde se discute la prestación de servicios, cómo serán las playas o la nueva ciudad, no está diseñada para quienes viven allí”, afirmó Ettore Rosato, diputado del Partido Acción.

Angelo Bonelli, en nombre de la alianza entre los partidos Europa Verde e Izquierda Italia, criticó a la primera ministra, Giorgia Meloni, pues según dijo, al aceptar la entrada de esta nación como observadora en esa junta “frente al neofeudalismo de Trump, ha declarado su lealtad al soberano”.

Tal decisión, aseveró Bonelli, “ha deshonrado a Italia, a su historia”, pues “se ha asumido la responsabilidad de demoler lo poco que quedaba del derecho internacional, de debilitar a las Naciones Unidas”, pues ese nuevo órgano pretende suplantar sus funciones, para de esa manera debilitar el multilateralismo, agrega la fuente.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959