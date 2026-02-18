Ratifica Cuba posición de tolerancia cero al tráfico de drogas

El gobierno de Cuba reiteró su posición contra el tráfico ilícito de drogas y negó de manera enérgica producir, almacenar o facilitar el tránsito de esas sustancias, según destacan hoy medios de prensa locales.

Al presentar los resultados del enfrentamiento integral a las drogas desarrollado en 2025, la ministra de Justicia, Rosabel Gamón, insistió en que aunque la isla enfrenta riesgos objetivos debido a su ubicación geográfica, «no es productor, almacén ni territorio de tránsito hacia terceros».

Durante una conferencia de Prensa, Gamón subrayó que impedir que el territorio nacional y sus aguas jurisdiccionales sean utilizados para el narcotráfico es un objetivo estratégico del Estado, de acuerdo con un reporte del diario Granma, órgano oficial del Partido Comunista de Cub.

Asimismo, puntualizó que con la «aprobación de la Constitución de 2019, se han actualizado normas penales y administrativas que refuerzan el rigor frente a los delitos vinculados a drogas, en consonancia con la política de tolerancia cero del Estado».

Fuentes oficiales aseguran que el año pasado en Cuba se registraron 53 hechos de recalo, que permitieron la incautación de marihuana, cocaína y hachís, en tanto en el «ámbito interno se aseguraron alrededor de 76 kilogramos de drogas destinadas al mercado ilícito nacional, con mayor incidencia en la droga sintética el químico».

