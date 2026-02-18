Presidente iraní reafirma que su país no busca armas nucleares

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, aseguró hoy que su país no tiene intención de adquirir armas nucleares, tras la segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos celebrada en Ginebra, Suiza.

Según medios iraníes, el mandatario afirmó durante un encuentro con activistas de la sociedad civil que Teherán no persigue fines militares en su programa atómico, en consonancia con la fatwa emitida por el Líder Supremo, Alí Jamenei, que prohíbe la producción y posesión de ese tipo de armamento.

No buscamos, bajo ninguna circunstancia, adquirir armas nucleares, y estamos dispuestos a confirmarlo. Sin embargo, no aceptaremos renunciar a la tecnología nuclear con fines pacíficos, como la salud, la agricultura y la industria, subrayó.

Las declaraciones se producen tras la reanudación de las gestiones diplomáticas entre Irán y Estados Unidos. La primera ronda de conversaciones tuvo lugar el 6 de febrero en Mascate, capital de Omán, y la segunda concluyó el martes en Ginebra.

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, informó que en la cita de Ginebra ambas partes alcanzaron un entendimiento general sobre los principios que orientarán las futuras negociaciones y el marco que podría incorporarse a un eventual acuerdo.

Asimismo, indicó que se acordó comenzar la elaboración e intercambio de borradores y fijar próximamente la fecha de una tercera ronda de diálogo.

Irán insiste en el levantamiento de las sanciones económicas occidentales a cambio de mantener su programa nuclear dentro de límites que impidan la fabricación de un arma atómica.

Por su parte, Estados Unidos exige el cese total del enriquecimiento de uranio y la retirada del país de sus reservas altamente enriquecidas.

Washington también pretende incluir en la agenda el programa de misiles iraní y el respaldo de Teherán a movimientos armados en la región, mientras la parte iraní sostiene que las conversaciones deben circunscribirse exclusivamente al ámbito nuclear.

En paralelo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en Oriente Medio, con el despliegue de buques de guerra y advertencias sobre posibles acciones contra Irán, en un contexto de crecientes tensiones regionales.

Teherán, por su parte, denuncia que Washington y Tel Aviv buscan justificar una intervención y un cambio de régimen, y ha advertido que responderá a cualquier agresión, incluso limitada, al tiempo que reitera su disposición a un acuerdo basado en el levantamiento de sanciones y el respeto a sus derechos nucleares con fines pacíficos.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959