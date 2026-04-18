Honran hoy y siempre al Padre de la Patria, Carlos Manuel de Céspedes, en el aniversario 207 de su natalicio

Nacido en Bayamo el 18 de abril de 1819, el iniciador de las luchas independentistas el 10 de octubre de 1868 en el ingenio Demajagua dio la libertad a sus esclavos y lanzó la Proclama del pueblo de Cuba, anunciando los principios de la primera guerra libertaria. AMPLIACIÓN 👇 ✅ Por consenso popular sus compatriotas […]

Nacido en Bayamo el 18 de abril de 1819, el iniciador de las luchas independentistas el 10 de octubre de 1868 en el ingenio Demajagua dio la libertad a sus esclavos y lanzó la Proclama del pueblo de Cuba, anunciando los principios de la primera guerra libertaria.

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✅ Por consenso popular sus compatriotas le otorgaron el epíteto de Padre de la Patria, considerándolo símbolo entre los fundadores del combate, sobre todo por el gesto doloroso de ver a su hijo Oscar sacrificado por el enemigo. Su espíritu de justicia, combatividad y creencia en la igualdad humana lo distinguieron.

✅ Fue el primer presidente de la República en Armas, fundada el 10 de abril de 1869 en Guáimaro. Brilló en la toma de la ciudad de Bayamo (20 de octubre de 1868) y estuvo entre los promotores de su incendio para que los tiranos no se hicieran más que con sus cenizas.

✅ José Martí lo llamó “hombre de mármol” y elogió su ímpetu al tomar decisiones en el momento preciso. El doctor Eusebio Leal lo definió como “una pieza angular de nuestra historia”.

✅ Fue cumplido caballero, culto, amante de la música, la poesía y el teatro, aficionado al ajedrez. Fundó la Sociedad Filarmónica de Bayamo junto a Perucho Figueredo y creó la bella canción romántica “Bayamesa”.

✅ En la quietud de la finca San Lorenzo, donde fue confinado tras ser depuesto como presidente, acató disciplinadamente la decisión para evitar la división entre los cubanos. Allí murió en combate, cuando una columna española lo sorprendió.

El Padre de la Patria se asoma redivivo a sus 207 abriles, sin envejecer, dando lecciones para el presente y el futuro. ¡Gloria eterna a Carlos Manuel de Céspedes!

Yunior García Ginarte Yunior Garcia Ginarte - CNC TV GRANMA