Rinden homenaje en Bayamo al Padre de la Patria en aniversario 207 de su natalicio

Hoy se cumplen 207 años del natalicio del Padre de la Patria, por tal razón en Bayamo, sitio que le viera nacer, se le rindió honores en nombre de todos los cubanos. El tributo se realizó justo en el lugar que le viera agigantarse como uno de los más preclaros hijos de la nación. Al homenaje asistieron Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del Partido en Granma, Yanetzy Terry Gutiérrez, gobernadora así como otros dirigentes políticos, gubernamentales y del sector cultural en ese territorio.