Irán advierte con “respuesta devastadora” ante violaciones de tregua

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) advirtió hoy que responderá con una “acción devastadora” ante cualquier violación de la tregua por parte de Estados Unidos o Israel.

En un comunicado, la fuerza élite iraní afirmó que tanto el Ejército como la Guardia Revolucionaria están preparados para reaccionar con contundencia frente a cualquier acto que calificó de “agresivo y criminal”.

Asimismo, señaló que Irán “vengará” a los fallecidos a bordo del buque Dina, hundido por fuerzas estadounidenses el pasado 4 de marzo en aguas internacionales.

El pronunciamiento se produce en un contexto de alta tensión regional, luego de que Irán y Estados Unidos anunciaran el domingo el fin de las negociaciones celebradas en Islamabad sin alcanzar un acuerdo para poner fin al conflicto.

Ambas partes mantienen una tregua de dos semanas, anunciada el 8 de abril con mediación de Pakistán, como antesala a eventuales conversaciones más amplias.

Por otra parte, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, indicó que Teherán tratará con cautela el alto el fuego entre Israel y Líbano.

La víspera, el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció una tregua de 10 días en Líbano, tras conversaciones con su homólogo libanés, Joseph Aoun, y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El cese de hostilidades entró en vigor a la medianoche (hora local), en medio de persistentes tensiones y advertencias de escalada en la región.

Cubadebate