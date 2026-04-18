Alertan en el Coloquio Patria sobre la guerra cognitiva y la fabricación de narrativas de desestabilización

El panel “Guerra cognitiva, injerencia, operaciones de desestabilización y discurso de odio en redes sociales”, desarrollado como parte del V Coloquio Internacional Patria, reunió a analistas que alertaron sobre el papel de los entornos digitales en la configuración de narrativas políticas y la construcción de consensos mediáticos en escenarios de conflicto.

El panel “Guerra cognitiva, injerencia, operaciones de desestabilización y discurso de odio en redes sociales”, desarrollado como parte del V Coloquio Internacional Patria, reunió a periodistas y analistas que alertaron sobre el papel de los entornos digitales en la configuración de narrativas políticas y la construcción de consensos mediáticos en escenarios de conflicto.

El periodista español Pascual Serrano advirtió que los procesos de agresión contemporáneos a los países no se limitan al plano militar, sino que incluyen una preparación previa en el campo comunicacional.

“Cuando bombardeas un país estás ejerciendo violencia, pero también existe una construcción mediática para hacerlo posible”, señaló, al tiempo que explicó que se crean representaciones de “países convulsos” o “estados fallidos” como parte de estrategias de deslegitimación.

Serrano recordó que la desinformación no es un fenómeno exclusivo de la era digital, aunque reconoció que con la expansión de internet y las redes sociales ha alcanzado una mayor velocidad y alcance. En ese sentido, alertó sobre nuevas formas de fake news en las que no solo se difunden falsedades, sino que también se siembra la duda sistemática, debilitando la confianza en la información disponible y “neutralizando la verdad”.

Por su parte, el periodista Mirko Casale, en representación de RT en Español, señaló que determinados acontecimientos internacionales evidencian la existencia de preparaciones mediáticas previas. Como ejemplo, mencionó el tratamiento informativo en torno a Venezuela y la posterior construcción de narrativas que anticipaban escenarios de crisis. También aludió al caso de su medio, al afirmar que la decisión de su exclusión de plataformas en la Unión Europea fue precedida por una campaña comunicacional que condicionó la percepción pública.

La periodista cubana Alondra Santiago destacó la importancia de los medios alternativos y el periodismo independiente en contextos de creciente hostilidad digital. Señaló que la violencia en redes sociales puede trasladarse al espacio físico, expresándose en formas de xenofobia y discriminación, especialmente hacia personas de determinados países. Asimismo, subrayó la necesidad de sostener la producción de contenidos y fortalecer la articulación entre medios con enfoques progresistas.

Desde RT, la periodista Aliana Nieves abordó la relación entre forma y contenido en la producción mediática, así como el vínculo entre los discursos de odio y procesos geopolíticos más amplios. Aludió al desarrollo de Rusia en los últimos años y de RT como medio de cabecera, que responde a la emergencia de nuevas voces en el escenario global.

Finalmente, el periodista argentino Bruno Lonatti reflexionó sobre la centralización de los contenidos y el uso de estrategias comunicacionales en disputas territoriales, tomando como ejemplo el caso de las Islas Malvinas. Advirtió sobre intentos de influir en la percepción social mediante la apropiación de discursos en el espacio público y digital.

El panel coincidió en que el entorno digital actual constituye un espacio clave de disputa simbólica, donde se articulan estrategias de influencia, narrativas mediáticas y dinámicas de poder que trascienden el ámbito estrictamente informativo.

Cubadebate