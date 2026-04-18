Los sentidos de la libertad, una obra para profundizar en Céspedes 

El tercer tomo del libro Los sentidos de la libertad, de la autoría del investigador Aldo Daniel Naranjo Tamayo, fue presentado este viernes en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes. La obra, en formato digital, vio la luz por el sello de la Unión de Historiadores de Cuba, UNHIC, y es resultado […]

El tercer tomo del libro Los sentidos de la libertad, de la autoría del investigador Aldo Daniel Naranjo Tamayo, fue presentado este viernes en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes.

La obra, en formato digital, vio la luz por el sello de la Unión de Historiadores de Cuba, UNHIC, y es resultado de una minuciosa investigación hecha por el historiador durante dos décadas.

Los sentidos de la libertad” abarca la vida del Padre de la Patria en el período comprendido entre 1842 a 1862, en 17 capítulos.

A decir del licenciado Javier Vega Leyva, Presidente de la Filial Granma de la UNHIC, la principal virtud del texto es “el acopio e interpretación de valiosas informaciones que permiten reconstruir algunos contextos cespedianos, el rol de diferentes figuras en ellos y su influencia en las ideas políticas, filosóficas, sociológicas, jurídicas y éticas de Céspedes”.

Radio Bayamo