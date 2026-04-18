Homenaje al iniciador de las luchas independentistas cubanas a 207 años de su natalicio

Los aportes para la nación cubana hechos por Carlos Manuel de Céspedes, fueron recordados hoy en Bayamo, durante el homenaje al iniciador de las luchas independentistas en el aniversario 207 de su natalicio. Una representación del pueblo de la urbe, encabezada por las máximas autoridades de la provincia La ceremonia de las banderas, una ofrenda […]

Los aportes para la nación cubana hechos por Carlos Manuel de Céspedes, fueron recordados hoy en Bayamo, durante el homenaje al iniciador de las luchas independentistas en el aniversario 207 de su natalicio.

Una representación del pueblo de la urbe, encabezada por las máximas autoridades de la provincia

La ceremonia de las banderas, una ofrenda floral ante la estatua que recuerda su impronta en la Plaza de la Revolución y un acto cultural frente al Museo Casa Natal de Céspedes, formaron parte del homenaje.

En la rememoración Teófila Acea Antúnez, Presidenta de la Sociedad Cultural José Martí en Granma, resaltó “el legado del Padre de la Patria, su pensamiento, vida y obra marcan un hito importante en el proceso de la nación cubana sobre la base de una ideología independentista, patriótica y revolucionaria sustentada por el humanismo que lo caracterizó y su visión de futuro”.

“Estas ideas se abrazan con nuestros días y aunque distante en el tiempo tienen gran actualidad por ser problemas no resueltos acrecentados por la ambición de poder”, enfatizó Acea Antúnez.

En esta jornada se efectuó la ceremonia de iluminación al retrato del Padre de la Patria, en el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes.

Asimismo, se incorporó la obra La luz de la emancipación, del artista de la plástica Amaury Palacios Pueblas a la propuesta museológica de la institución.

El 18 de abril de 1819, en una noche de lluvia, llegó al mundo Carlos Manuel Perfecto del Carmen de Céspedes y López del Castillo.

A 207 años de su natalicio se recuerda la impronta de quien, como refirió José Martí: “no fue más grande cuando proclamó a su patria libre, sino cuando reunió a sus siervos, y los llamó a sus brazos como hermanos”.

Radio Bayamo