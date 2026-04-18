Natación artística cubana estará en Santo Domingo 2026

Luego de la actualización de los cupos para cada país, quedó confirmada con cuatro plazas la presencia de cubanos en el torneo de natación artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

Según informó a JIT la comisionada nacional de ese deporte, Viviam Segura, los de la Isla competirán en los duetos femenino y mixto, dos de los eventos que forman parte de un programa que se completará con la prueba de equipos.

Cuba no estará en esta última y contará con Talía de Jesús Joa y José Carlos Borges para la modalidad mixta, en tanto Alejandra Molina, Ana Carla González e Idaili Díaz optan por la posibilidad de integrar la pareja femenina.

Talía y José Carlos se probaron recientemente en el certamen clasificatorio celebrado en el Centro Acuático Kristel Köbrich, de Santiago de Chile, donde completaron notas de 134.2650 unidades en la rutina técnica y 138.0633 en la libre para un total de 272.3283.

“Trabajaron muy bonito, con buen desplazamiento de las rutinas. Aunque nos quedó claro que necesitan mejorar el trabajo técnico y las extensiones de piernas”, comentó la directiva y aseguró que lo más importante de la actuación fue poder constatar esos detalles.

“Ahora toca intensificar la preparación porque tenemos como objetivo conseguir en Santo Domingo una actuación mejor a la de los Juegos de San Salvador en 2023”, agregó consciente del reto que representa para ellos que se estrenarán como pareja en una cita multideportiva de la región.

“Con las otras tres muchachas estamos enfocando las sesiones de entrenamiento en ver los detalles que nos permitirán escoger las que formarán en definitiva el dueto”, aseveró.

Entre los países que clasificaron para las tres modalidades se encuentran Aruba, Colombia, República Dominicana y México, este último principal favorito a reinar en todos los apartados.

La natación artística de Santo Domingo 2026 será del 5 al 8 de agosto en el Centro Acuático Olímpico Juan Pablo Duarte, con 61 competidores involucrados y se repartirán boletos para los Juegos Panamericanos de Lima 2027.

Cubadebate