Recuerda federada granmense impronta de Vilma Espín

Durante casi tres décadas, Idalmis Verdecia Milán dedicó su vida a la Federación de Mujeres Cubanas (FMC). Como dirigente de la organización en Granma, compartió jornadas de trabajo, recorridos e intercambios con Vilma Espín, una experiencia que marcó para siempre su vida personal y profesional.

Karla Beatriz Ros Ferrales (Estudiante de periodismo)

A sus 76 años, recuerda a una mujer que prefería el contacto directo con las personas. En cada visita al territorio escuchaba primero, preguntaba por las mujeres, las familias y las comunidades, convencida de que solo así era posible transformar las realidades.

“Vilma era muy sencilla. Le gustaba conversar con la gente, escuchar antes de hablar. Llegaba a cualquier lugar y enseguida quería saber qué estaba pasando, cuáles eran los problemas y cómo vivían las mujeres. Ella era pueblo y por eso la querían tanto.”Recuerda idalmis.

Con el paso de los años, la relación dejó de ser únicamente de trabajo. La confianza y el respeto dieron paso a una amistad que hoy Idalmis conserva entre sus recuerdos más valiosos. Aunque existen pocas fotografías de aquellos encuentros, asegura que las vivencias compartidas tienen mucho más valor que cualquier imagen.

En los momentos difíciles de su vida personal también encontró apoyo en Vilma Espín. La preocupación por la salud de su madre y el constante interés por el trabajo de la Federación fueron gestos que nunca olvidó. Incluso en los últimos años de vida de la líder revolucionaria, las llamadas telefónicas continuaban para conocer cómo marchaban las Casas de Orientación a la Mujer y la Familia y el trabajo con las federadas.

“Nos tomamos muy pocas fotos porque eso no era lo importante. Lo que realmente quedó fue la memoria de todo lo vivido. Cuando mi mamá estuvo enferma siempre estuvo pendiente, y después, aun con su salud delicada, llamaba a la casa para preguntar por el trabajo. Esos detalles son los que una guarda para toda la vida.”comenta la federada

Más de dos décadas después, Idalmis Verdecia Milán continúa evocando a Vilma Espín no solo como la fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas, sino como una mujer cercana, capaz de convertir el compromiso con su pueblo en una manera de acompañar también la vida de quienes trabajaron junto a ella.

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