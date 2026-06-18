Sesiona Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba

El Pleno Extraordinario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) inició en la tarde de este miércoles 17 de junio de 2026, con la presencia de su Buró Político y encabezado por el Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

El encuentro evaluará las propuestas de transformaciones económicas y sociales, enunciadas por el mandatario en recientes declaraciones a la prensa.

Al inicio de la sesión, el miembro del Buró Político y Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, presentó las propuestas de transformación económica y social articuladas en varios ejes (líneas de trabajo). Señaló, además, que estas solo podrán ser impulsadas con nuestros propios esfuerzos.

“Las propuestas de transformaciones económicas y sociales que hoy se presentan impactarán en el perfeccionamiento del sistema de gestión de la economía cubana”.

Previamente, el Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, expresó que las propuestas sometidas a consideración de los integrantes del Pleno tienen como objetivo preservar la Revolución y sus principales conquistas.

Durante la presentación de las iniciativas, se ratificó que estas no implican una desviación del proyecto socialista; son expresión de la lógica propia del desarrollo en el período histórico de su construcción, guiadas por las ideas de Fidel y de Raúl, y bajo las orientaciones del Primer Secretario.

Pese a estar sometida a un bloqueo feroz, Cuba no solo resiste, sino que busca alternativas, enfocada en preservar la Revolución y las principales conquistas del socialismo, afirmó Roberto Morales Ojeda.

Luego de recordar el 121 aniversario de la muerte del General Máximo Gómez, ratificar el compromiso con él y los héroes y mártires de la Patria, y referir otras motivaciones como el centenario de Fidel, y el 73 aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, Morales Ojeda subrayó el espíritu renovador y de principios del Partido, su disposición al debate y al cambio necesario.

Raúl: “Del análisis colectivo e incluso de las discrepancias, siempre salen las mejores ideas”

El General de División José Amado Ricardo Guerra, miembro del Buró Político, transmitió a los presentes un mensaje de Raúl, quien asistió a la sesión por videoconferencia. El General de Ejército aseguró que fue consultado y está plenamente de acuerdo con las propuestas de transformaciones presentadas.

“Estoy convencido de que del análisis colectivo e incluso de las discrepancias, siempre salen las mejores ideas”, transmitió en el texto, y convocó a opinar para enriquecer el contenido, construir el necesario consenso en un momento trascendental y acometer las transformaciones: “es lo que más conviene hoy a la Revolución”.

El Líder alertó de que tan o más importante que la aprobación del documento, será la implementación adecuada y oportuna, con prioridades bien definidas y la participación consciente del pueblo. Eso exige actuar con los pies y los oídos pegados a la tierra, tomando muy en cuenta las opiniones y preocupaciones de la población.

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La Demajagua