Tornados en Estados Unidos golpearon Missouri e Illinois

Territorios de Estados Unidos como Missouri e Illinois muestran hoy severos daños a causa de múltiples tornados que golpearon al país la víspera, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

La ciudad de Charleston recibió el impacto más devastador, con afectaciones que obligaron a las autoridades a declarar el estado de emergencia, tras el fenómeno meteorológico, que puso en peligro a unos cinco millones de personas, precisó la fuente.

Una alerta del Centro de Predicción Meteorológica del NWS anunció también la ocurrencia de tormentas eléctricas en regiones de los valles del Medio Mississippi y Ohio, sobre todo en el centro de Illinois y en el noroeste de Indiana.

La entidad adelantó tornados “potencialmente intensos”, vientos en algunas zonas de entre 80 y 129 kilómetros por hora y granizos de hasta 6,35 centímetros.

El estado de alerta, que amenaza aún de forma directa a unos 80 condados de Illinois y Missouri, ofrece riesgos para zonas donde están enclavadas alrededor de dos mil escuelas y 122 hospitales, agregó el NWS.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, los tornados pueden causar daños hasta este jueves, entre la costa norte de Texas y el sur de Louisiana, Mississippi y Alabama, así como en el oeste del Panhandle de Florida, a causa de la tormenta tropical Arthur.

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