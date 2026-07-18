Intercambia presidente nacional de la ANAP con campesinos de Granma

El presidente de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), Félix Duarte Ortega, intercambia hoy en Granma con campesinos sobre las transformaciones recientemente aprobadas en el país.

Los integrantes de este movimiento continúan siendo protagonistas de alrededor del 80 por ciento de la producción de alimentos en Cuba.

Por ello, en el nuevo escenario económico reciben de manera directa el impacto de las tranformaciones aprobadas por la dirección del país.

Entre los cambios destacan disposiciones que incrementan la autonomía de las cooperativas campesinas y les permiten la importación directa de insumos agrícolas, combustibles y otros recursos, así como la exportación de sus producciones.

En este contexto, la ANAP tiene la responsabilidad de acompañar a sus asociados, contribuir a su capacitación y garantizar que aprovechen estas posibilidades, con el propósito de elevar la producción de alimentos y participar en las transformaciones sociales necesarias ante la compleja situación actual.

En el encuentro participaron presidentes de cooperativas, directivos de la ANAP en todos los municipios de la provincia, el Buró Provincial en pleno, así como representantes de la agricultura, el grupo Azcuba y autoridades del gobierno y el Partido en Granma.

Radio Bayamo