Dedican actividades al Movimiento 26 de Julio en Cauto Cristo

Cauto Cristo expone elementos sobre el Movimiento 26 de Julio en el museo municipal en el contexto de la jornada por la efeméride y del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

El Museo Municipal Ángel Fernández Parra de Cauto Cristo inauguró la muestra especial “Un M-26-7 de Rebeldía.

La exposición está dedicada al aniversario del Asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, y rinde homenaje a la huella del movimiento revolucionario en el territorio.

Así lo informó Yésica Díaz León, directora de Cultura del municipio, quien explicó que la develación de la muestra constituye uno de los eventos centrales por la fecha en el municipio.

La exposición cobra especial relevancia al rescatar la memoria de la célula del Movimiento 26 de Julio que operó en Cauto Cristo.

Esta organización, creada en 1955 para combatir la dictadura de Fulgencio Batista, tuvo en la región una de sus redes clandestinas más importantes.

En la localidad, la célula era dirigida por el Capitán Carlos Borja Garcés y desarrolló acciones vitales para la insurrección en el oriente cubano. Uno de sus integrantes más recordados es Ángel Fernández Parra, quien da nombre al museo y es considerado mártir del municipio.

El 1 de abril de 1958, durante la primera acción armada del M-26-7 en Cauto Cristo con el objetivo de tomar el cuartel del ejército batistiano, Ángel Fernández fue herido y posteriormente asesinado.

La instalación, ubicada estratégicamente junto al puente que controla el tráfico entre Granma y Holguín, fue testigo de estos hechos y se ha convertido en un sitio histórico que atesora la memoria de la rebeldía del pueblo cautocristense .

Desde el sector de la cultura estarán disponibles otras actividades dedicadas a la organización rebelde en instituciones como el Cine Capitán Orlando Lara.

Radio Bayamo