Cuba aboga en China por gobernanza multipolar e inclusiva de la IA

Cuba defendió hoy en la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) una gobernanza inclusiva y multipolar de esa tecnología, centrada en el desarrollo sostenible, la soberanía nacional y el bienestar de los pueblos.

La ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich, afirmó que la participación de la isla aquí responde a una política de Estado que concibe la inteligencia artificial como una herramienta al servicio del desarrollo sostenible y alejada de intereses hegemónicos.

La titular señaló que pese al injusto y prolongado bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, Cuba mantiene su apuesta por la educación, la ciencia y la innovación.

Arevich indicó que el uso de la inteligencia artificial en el país se orienta a sectores como la salud pública, la educación, la agricultura sostenible, la gestión de desastres y el perfeccionamiento de los servicios públicos.

La ministra expresó el respaldo de la nación caribeña a la creación de la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial (Waico).

«Para Cuba, la visión de futuro de Waico debe centrarse en cerrar la brecha digital y tecnológica entre el Sur Global y los países desarrollados, respetar sin restricciones la soberanía de cada nación y articularse armónicamente con todos los espacios multilaterales ya vigentes», subrayó.

Arevich señaló que muchos países en desarrollo enfrentan desafíos comunes, entre ellos la insuficiente infraestructura digital, la escasez de personal especializado y el riesgo de dependencia tecnológica.

La ministra afirmó que Cuba aprovechará este espacio para presentar su modelo de desarrollo tecnológico centrado en las personas, promover la cooperación Sur-Sur y defender una gobernanza de la inteligencia artificial democrática, inclusiva y contraria a los monopolios tecnológicos.

Asimismo, reiteró el compromiso de la isla con el uso pacífico, ético y solidario de la inteligencia artificial y manifestó la disposición de participar activamente en los debates y mecanismos de cooperación de Waico.

«Creemos que esta organización supone un paso decisivo hacia un orden digital más justo, equitativo y fraterno, donde la inteligencia artificial se ponga al servicio de las personas, los pueblos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sin discriminaciones por nivel de desarrollo, territorio o condición económica», apuntó.

La Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial 2026 se celebra del 17 al 20 de julio en Shanghái, donde quedó constituida la Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial con 29 países fundadores, entre ellos Cuba, para promover la cooperación internacional y la gobernanza global de esa tecnología.

Radio Bayamo