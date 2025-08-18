Cuba reafirma voluntad de fortalecer lazos con Bélgica

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba reiteró hoy la voluntad de profundizar los vínculos bilaterales y de cooperación con Bélgica.

Así lo expresó la Cancillería cubana en la red social X, con motivo de celebrarse el anivesario 123 del establecimiento de relaciones de relaciones diplomáticas con el país europeo.

Cuba y Bélgica establecieron relaciones diplomáticas el 18 de agosto de 1902, y mantienen desde entonces una buena relación bilateral basada en el respeto mutuo.

Bruselas ha respaldado de forma consistente la resolución presentada por Cuba ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para exigir el fin del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos, que persiste desde hace más de seis décadas.

