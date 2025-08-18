Cuba rechaza presencia militar estadounidense en el sur del Caribe

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció hoy la presencia de fuerzas militares navales y aéreas de Estados Unidos en el sur del Caribe.

A través de su cuenta en la red social X, el canciller señaló que dichas actividades se realizan bajo “falsos pretextos” y responden a una “corrupta agenda” del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio.

En su publicación, el jefe de la diplomacia cubana insistió en que América Latina y el Caribe debe ser respetada como Zona de Paz, y rechazó cualquier acción que comprometa la soberanía de los países de la región.

El Gobierno de Donald Trump desplegó más de cuatro mil infantes de Marina y marineros adicionales en aguas que rodean a América Latina y el Caribe para combatir los cárteles de la droga.

De acuerdo con la CNN, en base a información de dos funcionarios de Defensa, esta es una drástica demostración de fuerza que proporcionará a Trump una amplia gama de opciones militares en caso de que desee actuar contra los grupos del narcotráfico.

